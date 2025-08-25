Frades e Oroso únense para a mellora dun vial común de 1,3 quilómetros

A empresa encargada das obras é Canarga S. L.

Agárdase que poidan comezar este mes para rematalas en outubro

Imaxe dun tramo da estrada que se vai mellorar.

Redacción

Frades

O Concello de Frades licitou por 54.626 € as obras de mellora do viario a Castiñeiro Redondo, unha actuación proxectada conxuntamente co Concello de Oroso e que conta cunha achega de máis de 47.000 € da Xunta. Os dous concellos asumen o resto do importe.

A actuación ten como obxectivo aglomerar un total de 1.350 metros da estrada que atravesa a localidade de Castiñeiro Redondo, que comparten ambos os dous municipios, pois unha parte pertence á parroquia fradense de Moar e a outra á parroquia orosá de Calvente.

As obras inclúen actuacións en dous tramos de ambos os dous concellos: 915 metros de lonxitude en Frades e 435 metros en Oroso, mantendo en todo caso o ancho de 4,5 metros.

Farase un bacheo previo da estrada, cuxo firme se atopa bastante desgastado debido ao abundante tráfico que soporte a diario, tanto rodado como peonil. Despois procederase á limpeza de gabias e salvagabias, así como ao aglomerado da pista, con pintado de liñas de bordo e a sinalización horizontal.

No caso de Frades, inclúese a colocación dun sinal de stop na entrada de acceso á pista.

As obras foron adxudicadas polo Concello de Frades á empresa Canarga S.L. e agárdase que poidan dar comezo este mesmo mes, para que poidan estar rematadas en outubro.

