Una inversión de 14 millones permitirá dotar a Cee y Corcubión de otra depuradora

Tras una inversión de 8 millones de euros en la renovación de la red de saneamiento ceense y la construcción de un tanque de tormentas, la segunda fase del proyecto consistirá en la construcción de una nueva estación depuradora para Cee y Corcubión, presupuestada en 13.872.000 euros.

El proceso administrativo ya está en marcha, y la Corporación de Cee aprobó esta semana el convenio de cofinanciación de la obra, mediante el cual el 60% del coste (8.323.000 €) se costeará con fondos europeos. La Xunta de Galicia aportará el 20% (2.775.000 €); la Diputación de A Coruña, el 10% (1.400.000 euros, en dos anualidades); y los dos concellos asumirán el 10% restante, que aportarán de forma fraccionada en seis anualidades.

La aportación de cada municipio se calculó en función del número de habitantes, de forma que el Concello de Cee aportará 1..030.000 euros (171.787 € cada año) y el de Corcubión 343.575 € (57.262 € de cuota anual), según confirmó la alcaldesa ceense, Margot Lamela.

Adquisición de terrenos

El Concello de Cee iniciará ahora los trámites para la adquisición de los terrenos, en una zona próxima a la actual depuradora. «La mayor parte de la parcela es de Costas del Estado, que la cederá al Concello, y la restante será objeto de expropiación», indicó la regidora.

Una vez que se completen los trámites, pondrán los terrenos a disposición de la Xunta para licitar las obras. «Se prevé que se liciten en 2026 y que en 2028 la planta pueda estar en funcionamiento», añadió Margot Lamela.

Previamente, habrá que completar la conexión con el tanque de tormentas, que actualmente está vinculado a la vieja depuradora. Eso ya permitió, según la alcaldesa, «mejorar bastante el proceso de depuración, ya que dicho tanque retiene la parte orgánica y residuos plásticos».

Una vez que entre en funcionamiento la nueva depuradora, explicó Lamela, «se dará por concluido el saneamiento de la ría».

Playa de La Concha

Ello supondrá, entre otras muchas mejoras, que la playa urbana de La Concha pueda volver a ser apta para el baño. De hecho, «en las próximas semanas, en base a estas mejoras, solicitaremos desde el Concello que se incluya dicha playa en el sistema de control de baños por parte de la Consellería de Sanidade», añadió.