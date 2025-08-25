MEDIO AMBIENTE

A Laracha suma 400 familias que apostan pola compostaxe doméstica

O Concello lanza unha nova campaña para captar máis usuarios

Actualmente na Laracha hai preto de 400 vivendas con composteiros.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello da Laracha impulsa unha nova campaña de compostaxe doméstica dirixida a aquelas persoas residentes en vivendas unifamiliares que dispoñan de parcela anexa. Actualmente son preto de 400 vivendas as que contan cun composteiro individual grazas aos programas levados a cabo nos últimos anos.

Aquelas persoas e familias que desexen formar parte do programa xa poden facer a reserva gratuíta do composteiro cumprimentando o formulario na web municipal ou poñéndose en contacto co Concello.

A iniciativa consiste na cesión gratuíta de composteiros domésticos e kits de compostaxe, combinada con campañas informativas e asesoramento por parte de persoal especializado que acudirá ás propias vivendas para a súa implementación e, posteriormente, para realizar o seguimento e aconsellar sobre o uso axeitado.

Cada composteiro ten unha capacidade de 400 litros. Os kits de compostaxe están compostos por aireador de aceiro inoxidable, rede antirroedores e manual en papel impreso coa información necesaria para a correcta realización da compostaxe.

Autoxestión dos residuos

O obxectivo deste sistema é que a autoxestión da materia orgánica «se erixa como unha práctica habitual nas zonas máis dispersas, dadas as súas incuestionables vantaxes ambientais, económicas e sociais», subliñan dende o Concello.

Trátase, en definitiva, «de recuperar unha tradición asentada no rural galego, como é a segregación dos restos orgánicos para alimento do gando e elaboración de compost, pero dunha forma máis óptima, hixiénica, cómoda e eficiente», subliñan.

A campaña de compostaxe doméstica que impulsa o Concello da Laracha conta co financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para actuacións en materia de residuos de competencia municipal para a implatación de recollidas separadas de biorresudios, aceites de cociña usados e téxtiles, cofinanciadas pola Unión Europea-NextGenerationEU.

