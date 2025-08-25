Máis de 163.000 euros da Xunta para reforzar a actividade pesqueira en Aguiño
As achegas permitiron mellorar a lonxa, contratar vixilantes, recuperar bancos marisqueiros e reformar a Casa do Mar
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Vázquez visitou as instalacións e mantivo unha reunión con representantes da entidade
Redacción
A Xunta de Galicia destinou este ano máis de 163.000 euros á Confraría de Pescadores de Aguiño a través das diferentes liñas de axuda da Consellería do Mar. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, visitou o pósito para destacar a colaboración entre a Administración autonómica e a entidade, que se traduce en melloras tanto nos equipamentos como na xestión pesqueira.
Segundo detallou, os recursos permitiron mellorar as condicións hixiénico sanitarias da lonxa e reforzar a conservación dos recursos mariños, mediante a contratación de catro vixilantes e asistencia técnica. Tamén se desenvolveu unha acción de recuperación do substrato areoso en bancos marisqueiros a través de remoción controlada e medidas de conservación sostible.
Estas iniciativas súmanse a outras postas en marcha nos últimos anos, como o plan de recuperación do stock de ameixa babosa, e á reforma integral da Casa do Mar, que contou cun investimento de 200.000 euros no marco das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo. A actuación supuxo a renovación da cuberta, a eliminación de humidades, a creación dun novo acceso e a habilitación de dúas novas dependencias.
A colaboración trasládase tamén ao ámbito investigador, coa participación da Confraría no proxecto Calimar, liderado pola Universidade de Santiago e desenvolvido na rede Redemar. O estudo analiza o impacto da contaminación química e microbiana na produción de bivalvos.
Durante a súa visita, Ángeles Vázquez reuniuse con representantes da confraría para abordar as necesidades actuais do sector e avanzar no deseño de novas medidas que permitan fortalecer a actividade pesqueira e marisqueira, estratéxica para Galicia polo seu peso económico e social nas comunidades costeiras.
