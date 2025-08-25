Malestar en Fisterra por el uso de una acera de la calle Cabello como parking

Los vecinos del edificio Rosalía de Castro, de la calle Cabello, de Fisterra, demandan una solución al Concello para poner fin al uso como aparcamiento de la acera de la zona frontal del inmueble, donde inicialmente había unos parterres, que tuvieron que ser retirados porque se producían filtraciones de agua a los garajes «porque estaban abandonados, sin cuidado alguno», afirma Manuel Joaquín Salamanca, uno de los afectados.

Asegura que, una vez que se retiraron los jardines, se contempló la instalación de unos bancos y jardineras, «que nunca llegaron». Esto ha provocado, añade, «que el espacio se haya convertido en un aparcamiento público, que se agrava de manera exponencial en verano. Llevamos con esta situación desde el año pasado».

Trasladaron dicho problema a la alcaldesa saliente, «quien nos prometió soluciones a largo plazo». Dada la situación, añade Joaquín Salamanca, «nos hemos ofrecido a la adquisición e instalación de unos bolardos que puedan solventar el problema aunque sea de forma provisional, pero la propuesta ha sido rechazada».

Desde el Concello «han quedado en buscar una solución que no llega, ni se la espera, al menos, de momento», explica. Ello hace que, mientras no se habilite una alternativa «los vehículos aparquen pegados a la fachada, invadiendo la privacidad de los residentes, generando ruidos y contaminación, y poniendo en peligro a los transeúntes y a los niños y ancianos de la comunidad», concluye.