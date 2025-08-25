Olympus pechará o Verán en Ames o 19 de setembro no Milladoiro
Despedirán a programación despois de que a súa actuación nas festas da Madalena se cancelase
Redacción
A orquestra Olympus será a encargada de despedir a programación Verán en Ames 2025. Nun principio, a súa actuación estaba prevista para o martes 5 de agosto como peche das festas da Madalena. Sen embargo, tivo que ser cancelada polos fortes refachos de vento que non garantían a seguridade dos asistentes e do equipo da propia orquestra, polo que foi reprogramada para o 19 de setembro. Será no aparcadoiro do SuperoCor, en horario de 09.00 a 00.00 horas, para compatibilizar tanto a diversión como o descanso da veciñanza do Milladoiro.
O alcalde de Ames, Blas García, sinalou que finalmente escolleron esta data «para despedir a programación estival cunha gran festa no Milladoiro».
Este espectáculo dará fin á programación do Verán en Ames 2025, unha iniciativa coa que se celebraron preto de 50 actividades culturais para entreter os veciños de todas as idades.
Algunhas das propostas máis destacadas que tiveron lugar dende o pasado mes de xuño foron a programación do Ames en Festas, os Seráns en Ames, as Noites en Vela, o festival Ames Jazz, o Millarock, o acto do Día de Galicia, o concurso Baila con Ames, o festival Abanea, etc.
O rexedor sinalou que a través do programa buscan que os amesáns e as xentes da contorna «gocen das nosas actividades, festexos e eventos».
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad