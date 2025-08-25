Olympus pechará o Verán en Ames o 19 de setembro no Milladoiro

A orquestra Olympus será a encargada de despedir a programación Verán en Ames 2025. Nun principio, a súa actuación estaba prevista para o martes 5 de agosto como peche das festas da Madalena. Sen embargo, tivo que ser cancelada polos fortes refachos de vento que non garantían a seguridade dos asistentes e do equipo da propia orquestra, polo que foi reprogramada para o 19 de setembro. Será no aparcadoiro do SuperoCor, en horario de 09.00 a 00.00 horas, para compatibilizar tanto a diversión como o descanso da veciñanza do Milladoiro.

O alcalde de Ames, Blas García, sinalou que finalmente escolleron esta data «para despedir a programación estival cunha gran festa no Milladoiro».

Este espectáculo dará fin á programación do Verán en Ames 2025, unha iniciativa coa que se celebraron preto de 50 actividades culturais para entreter os veciños de todas as idades.

Algunhas das propostas máis destacadas que tiveron lugar dende o pasado mes de xuño foron a programación do Ames en Festas, os Seráns en Ames, as Noites en Vela, o festival Ames Jazz, o Millarock, o acto do Día de Galicia, o concurso Baila con Ames, o festival Abanea, etc.

O rexedor sinalou que a través do programa buscan que os amesáns e as xentes da contorna «gocen das nosas actividades, festexos e eventos».