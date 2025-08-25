Rois pechará a piscina municipal de Senra a partir do 31 de agosto

Na derradeira xornada completarase o horario habitual de 16:00 a 20:30 horas

A piscina municipal de Senra foi tivo unha gran afluencia de persoas durante o verán.

A piscina municipal de Senra foi tivo unha gran afluencia de persoas durante o verán. / Cedida

Redacción

Rois

O Concello de Rois prepárase para despedir o domigo 31 de agosto a tempada de verán da piscina municipal de Senra.

Durante estos meses de calor, a piscina converteuse nun dos espazos máis frecuentados do municipio, especialmente nos días de altas temperaturas, ofrecendo unha alternativa segura e saudable para todas as idades.

Nesta tempada solicitáronse e entregáronse 371 carnés de acceso, aos que se sumaron tamén numerosas persoas que optaron por acceder mediante entradas de día. O resultado foi unha grande afluencia de usuarios durante todo o verán, que se intensificou nos días da vaga de calor, convertendo a piscina nun dos principais puntos de encontro e lecer da veciñanza.

Desde o Concello de Rois, agradecen a todos os usuarios a súa presenza e comportamento, que permitiron que "a piscina se mantivese como un espazo de convivencia e desfrute seguro para familias, nenos e persoas de todas as idades".

O peche de temporada terá lugar este domingo, en horario habitual de apertura: de 16:00 a 20:30.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents