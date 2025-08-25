Rois pechará a piscina municipal de Senra a partir do 31 de agosto
Na derradeira xornada completarase o horario habitual de 16:00 a 20:30 horas
Redacción
O Concello de Rois prepárase para despedir o domigo 31 de agosto a tempada de verán da piscina municipal de Senra.
Durante estos meses de calor, a piscina converteuse nun dos espazos máis frecuentados do municipio, especialmente nos días de altas temperaturas, ofrecendo unha alternativa segura e saudable para todas as idades.
Nesta tempada solicitáronse e entregáronse 371 carnés de acceso, aos que se sumaron tamén numerosas persoas que optaron por acceder mediante entradas de día. O resultado foi unha grande afluencia de usuarios durante todo o verán, que se intensificou nos días da vaga de calor, convertendo a piscina nun dos principais puntos de encontro e lecer da veciñanza.
Desde o Concello de Rois, agradecen a todos os usuarios a súa presenza e comportamento, que permitiron que "a piscina se mantivese como un espazo de convivencia e desfrute seguro para familias, nenos e persoas de todas as idades".
O peche de temporada terá lugar este domingo, en horario habitual de apertura: de 16:00 a 20:30.
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad