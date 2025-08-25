INFRAESTRUTURAS
A Xunta destina 14 millóns de euros para construír 73 novas vivendas públicas en Carballo
O Concello cedeu gratuitamente unha parcela de 1.998 metros cadrados
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, e o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, asinaron este luns o convenio de cesión gratuíta dunha parcela de 1.998 metros cadrados para a construción dun edificio de 73 vivendas de promoción pública, na rúa Médico José Manuel Lado 18-20.
O perfil de contratación da Xunta publicou hoxe mesmo a licitación da redacción do proxecto e dirección de obra do inmoble, por un importe de 549.708,69 €. O investimento total estimado que fará a Xunta é de 14 M€. A construción destes novos fogares farase a través da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia e prevese que estén rematados en 2028.
A conselleira salientou que «a colaboración entre todas as administracións é fundamental», e destacou que o Goberno galego «ten un firme compromiso coa veciñanza de Carballo en canto ao acceso á vivenda». Lembrou que se concederon 9 axudas de máis de 120.000 euros á veciñanza carballesa para a adquisición de fogares.
O alcalde, Evencio Ferrero sinalou que «esta á unha moi boa nova tendo en conta a tensión que xa existe en moitos espazos territoriais, e tamén en Carballo». Dende o Concello, engadiu, «agradecemos estes investimentos e que se atenda esta demanda». Carballo, engadiu, "será sempre un concello colaborador coas administracións públicas» e desexou que «este forte investimento sexa símbolo dun novo espazo de desenvolvemento urbano».
