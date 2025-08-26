MOTOR
Cincocentos vehículos con desconto en Berocasión
A feira do automóbil abre do 29 ao 31 de agosto no Rego da Balsa, en Carballo
Berocasión volve a Carballo os días 29, 30 e 31 de agosto, coincidindo co feirón do quinto domingo de mes, e reunirá na zona do Rego da Balsa medio milleiro de vehículos de ocasión das principais marcas e concesionarios.
A feira amplía os seus espazos expositivos para dar cabida a un maior número de automóbiles. Coa participación de 18 concesionarios e 500 vehículos, as persoas que se acheguen ata esta enorme exposición ao aire libre poderán explorar unha ampla gama de vehículos, desde modelos de km. 0 ata opcións híbridas e eléctricas, todos eles dispoñibles con significativos descontos e condicións especiais de financiamento. Durante os tres días do evento, en horario continuo de mañá e tarde, os visitantes poderán descubrir as mellores marcas do mercado e unha variedade de opcións que inclúen vehículos seminovos, industriais, mixtos, nacionais e de importación.
O alcalde, Evencio Ferrero, e o presidente de Axober, Diego Iglesias, que promove esta nova edición de Berocasión, acompañaron na presentación aos representantes das empresas participantes: Vilas Rama, Miguelauto, Dimolk, Antamotor, Bercauto, Breogán Motor, Rebalcars Automóviles, Talleres Juan Lema, JGCar Automóviles, Centauto Mobility, Corgal Automóviles, PS Automoción, Garvi Automóviles, Balsacar, Famautos, Pensado Motor, Fervicar Automoción e Hyupersa.
Como antesala do evento, ata o mércores 27 poden verse na Praza do Concello un vehículo de cada concesionario participante, permitindo así que veciños e visitantes vaian entrando en ambiente e coñecendo parte da ampla oferta que se poderá ver na feira.
Berocasión é unha cita organizada por Axober co apoio do Concello de Carballo e da Deputación da Coruña, que cada ano reúne miles de visitantes interesados en atopar as mellores oportunidades do mercado de ocasión.
