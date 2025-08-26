MOTOR

Cincocentos vehículos con desconto en Berocasión

A feira do automóbil abre do 29 ao 31 de agosto no Rego da Balsa, en Carballo

Acto de presentación de Berocasión 2025 na Praza do Concello de Carballo

Acto de presentación de Berocasión 2025 na Praza do Concello de Carballo / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Berocasión volve a Carballo os días 29, 30 e 31 de agosto, coincidindo co feirón do quinto domingo de mes, e reunirá na zona do Rego da Balsa medio milleiro de vehículos de ocasión das principais marcas e concesionarios.

A feira amplía os seus espazos expositivos para dar cabida a un maior número de automóbiles. Coa participación de 18 concesionarios e 500 vehículos, as persoas que se acheguen ata esta enorme exposición ao aire libre poderán explorar unha ampla gama de vehículos, desde modelos de km. 0 ata opcións híbridas e eléctricas, todos eles dispoñibles con significativos descontos e condicións especiais de financiamento. Durante os tres días do evento, en horario continuo de mañá e tarde, os visitantes poderán descubrir as mellores marcas do mercado e unha variedade de opcións que inclúen vehículos seminovos, industriais, mixtos, nacionais e de importación.

O alcalde, Evencio Ferrero, e o presidente de Axober, Diego Iglesias, que promove esta nova edición de Berocasión, acompañaron na presentación aos representantes das empresas participantes: Vilas Rama, Miguelauto, Dimolk, Antamotor, Bercauto, Breogán Motor, Rebalcars Automóviles, Talleres Juan Lema, JGCar Automóviles, Centauto Mobility, Corgal Automóviles, PS Automoción, Garvi Automóviles, Balsacar, Famautos, Pensado Motor, Fervicar Automoción e Hyupersa.

Como antesala do evento, ata o mércores 27 poden verse na Praza do Concello un vehículo de cada concesionario participante, permitindo así que veciños e visitantes vaian entrando en ambiente e coñecendo parte da ampla oferta que se poderá ver na feira.

Berocasión é unha cita organizada por Axober co apoio do Concello de Carballo e da Deputación da Coruña, que cada ano reúne miles de visitantes interesados en atopar as mellores oportunidades do mercado de ocasión.

