MOBILIDADE
Demandan máis aparcamentos para Arou, en Camariñas
O PP propón ao Goberno local mercar terreos para habilitar máis prazas
O Partido Popular de Camariñas propón que se habiliten novas zonas de aparcamento en Arou, unha vila moi concorrida, especialmente no verán, pola presenza de numerosos turistas.
Con tal fin, os populares camariñáns solicitan ao Goberno local que faga as xestións oportunas para poder aumentar as prazas de estacionamento dispoñibles actualmente.
A proposta do PPé que o Concello negocie a adquisición dos terreos necesarios para poder habilitar os aparcamentos, «e así facilitar a convivencia entre veciños e turistas e aumentar o atractivo deste pobo, ademais da comodidade de todas as persoas», afirman.
«A praia de Arou é un referente turístico da Costa da Morte e son moitas as persoas que visitan esta localidade, pero sobre todo no verán queda patente a necesidade de contar con máis prazas de aparcamento», afirma a portavoz da formación, Paula Mouzo Mas.
O PP xa lle trasladou a petición ao Goberno local por escrito, e vaina presentar igualmente como rogo na vindeira sesión plenaria de carácter ordinario.
Cómpre lembrar que os populares tamén solicitaron recentemente unha regulación dos estacionamentos das caravanas e autocaravanas que visitan o municipio, e que a ordenación inclúa igualmente o uso dos servizos públicos.
