A Guardia Civil retira unha granada da Guerra Civil en A Estrada

A Guardia Civil retirou unha granada de mortero da Guerra Civil localizada nun domicilio do municipio de A Estrada (Pontevedra), que será destruída de forma segura.

Segundo confirmou a Comandancia de Pontevedra, o achado produciuse mentres os propietarios realizaban labores de limpeza na súa vivenda.

O artefacto estaba provisto de espoleta e de carga explosiva, polo que foi retirado por un equipo especializado. A Garda Civil lembrou que, ante o achado de elementos deste tipo, nunca se deben tocar, mover ou manipular, xa que poden conservar as súas propiedades explosivas moitos anos despois da súa fabricación.

En caso de atopar un artefacto, cómpre avisar inmediatamente ás forzas de seguridade, cuxos técnicos TEDAX son os encargados de retiralo e trasladalo de forma segura para a súa destrucción.