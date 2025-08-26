Tragedia en la playa de Lires, en Cee: una fallecida y dos resctados

Las playas de Costa da Morte se cobran una nueva víctima este verano. Una mujer falleció en la tarde del martes en Lires (Cee) y su pareja y un hijo tuvieron que ser rescatados del agua y trasladados en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira.

El trágico suceso se produjo en torno a las 14.30 horas cuando, al parecer, los tres miembros de la familia se estaban bañando. Todo apunta a que fueron arrastrados por el fuerte oleaje, debido al mar de fondo que afectaba ayer a toda Costa da Morte.

Otros usuarios del arenal que estaban tomando el sol se percataron de que los bañistas estaban en peligro y acudieron en su auxilio y lograron sacarlos del agua. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de Protección Civil de Cee y agentes de la Guardia Civil, así como diversos medios de Salvamento Marítimo. Desafortunadamente, la mujer acabó falleciendo pese a los esfuerzos de los equipos de emergencias para intentar reanimarla.

Hasta el lugar también se desplazó la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, quien lamentó el trágico suceso. La fallecida y su familia son de Madrid y se encontraban disfrutando de las vacaciones en la zona.

La playa de Lires carece de servicio de socorrismo, pero hay dos señales informativas que advierten de la peligrosidad del baño debido a las fuertes corrientes marinas que se registran en esta costa. Además, se trata de una playa que no es apta para el baño debido a que sus aguas no cuentan con el aval de los controles sanitarios.

Alerta amarilla en la costa

Cabe señalar que toda la costa gallega se encontraba ayer en alerta amarilla, debido a que los restos del huracán Erin generaron mar de fondo en el Atlántico Norte provocando olas de más de 4 metros de altura.

De hecho, el Concello de Carnota, que acoge una de las playas más grandes de Galicia, pedía ayer a través de sus redes sociales que vecinos y visitantes extremasen las precauciones y que evitasen el «baño y cualquier actividad acuática» debido a las malas condiciones del mar.