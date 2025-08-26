"Pistoletazo de salida" al nuevo colegio de Milladoiro: estará listo para el curso 2027/28

El nuevo colegio de O Milladoiro es ya una realidad. Este martes, el alcalde de Ames, Blas García; la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; y el director de obra del proyecto, Iván López Veiga ; dieron el "pistoletazo de salida" a la construcción del centro, que según las previsiones estará operativo en marzo de 2027, siendo el primer CEIP de Galicia en construirse siguiendo las directrices del Plan de nova arquitectura pedagóxica.

El primero en tomar la palabra fue el alcalde amesano, que destacó que se trata de "un día moi importante" para Ames, especialmente por dos aspectos "primordiais": la apuesta por la educación pública, "moi importante porque o que se crea son cidadáns máis libres, máis cultos, que pensan por si solos", y la "colaboración entre administracións".

Al respecto, Blas García quiso destacar que, pese a "discrepancias" anteriores con el conselleiro de Educación, prefirieron "camiñar todos juntos" para la construcción del centro. Cabe recordar que el Concello de Ames y la Xunta firmaron un convenio de colaboración para la construcción del centro y que en junio del año pasado el alcalde de Ames solicitaba "celeridade" al Gobierno para las obras, mientras que desde Educación achaban los retrasos únicamente al ejecutivo local maiano.

Por la izquierda, Blas García, Iván López, María Martínez Allegue y Román Rodríguez en la parcela donde esta semana se empezará a construir el nuevo colegio de Milladoiro / Jesús Prieto

Con todo, una vez superadas las rencillas, García incidió en la importancia de dejar "a un lado as cores políticas de cada". En la misma línea, señaló que se trata de un proyecto en el que han estado "trabajando mucho tiempo" en el presente y que tendrá "mucha más importancia todavía en el futuro".

Un centro de "refencia" en toda Galicia

El centro de Milladoiro será el primero en ser construido de manera íntegra en base al Plan de nova arquitectura pedagóxica, el modelo establecido por la Xunta para crear centro máis amplios, versátiles y respetuosos con el medio ambiente. Al respecto, Román Rodríguez hizo incapié en que el CEIP de Milladoiro "vai ser un centro educativo de referencia, non só en Ames, senón tamén en toda Galicia".

"No todos los días se inicia la obra de un colegio nuevo", detacó el conselleiro, que pusó el foco en la caída demográfica en ciertas zonas de la comunidad, mientras que en entornos de las ciudades y de las periferias urbanas, donde puso a Ames como un claro ejemplo, se puede apreciar un aumento de la población joven: "É o reflexo dun concello vivo desde a perspectiva demográfica e dunhas administracións que damos resposta colectivamente e coxuntamnete ás demandas presentes e futuras da poboación escolar".

Román Rodríguez destacó al nuevo CEIP de Milladoiro como un centro de "referencia" en Galicia / Jesús Prieto

En este sentido, remarcó que la Xunta tiene en marcha un total de dieciocho ampliaciones en centros educativos y la construcción de tres más: el iniciado en O Milladoiro, otro en Navia (Vigo) y un último en las proximidades de la ciudad de Ourense.

Ames, un concello en expansión

Por su parte, la titular de Planificación de Infraestructuras coincidió con Rodríguez en destacar la necesidad de dotar de recursos estas áreas y subrayó la importancia de que las diferentes instituciones colaboren entre sí para hacerlo posible, especialmente en el caso de Ames, uno de los concellos "más dinámicos" de Galicia.

Miembros de la corporación municipal y de la empresa responsable de las obras junto a los conselleiros de Infraestructuras y Educación / Jesús Prieto

Allegue destacó también la apuesta del Ejecutivo gallego por facilitar acceso a la vivienda en Ames, con la reciente puesta en marcha de la contratación de la redacción del proyecto de 78 viviendas de promoción pública en la rúa de Agriños.

Un diseño adaptado

El colegio se organizará, como detalló Iván López, en "tres plataformas". "Temos un nivel superior, por onde se produce o acceso principal, e despois vamos salvando esa diferencia de nivel de preto de cinco metros", añadió.

Contará además con espacios polivalentes, flexibles y adaptados a la enseñanza del siglo XXI, priorizando además una una arquitectura de volumenes bajos y adaptados al paisaje, con buena iluminación natural y en contacto visual con los espacios exteriores de patio y jardín.

Recreación virtual del futuro CEIP de O Milladoiro, en el Concello de Ames / Xunta

Con una superficie construida de 4.886 m2 separada en dos andares, la distribución del centro separá los espacios de usos colectivos o de mayor concurrencia de los espacios para la docencia. El colegio contará con seis aulas de Infantil y doce de Primaria, con los aseos correspondientes, así como otras cuatro de apyo, aula de música, sala de usos múltiples y un Polo Creativo. Como destacó el director de obra, las aulas serán de 60 metros y podrán "subdivirse" mediante unos tabiques móviles, permitiendo la unión de dos para formar aulas de 120 metros.

En cuanto a la biblioteca, tendrá acceso directo desde el vestibulo y desde el exterior y el gimnasio tendrá dos alturas, gradas y vestuarios.

Por úlitmo, en cuanro a los 1.974 m2 de espacios exteriores, estarán repartidos entre zona cubierta y descubierta para las aulas de Infantil y pista polideportiva cubierta y descubierta.

El nuevo centro de O Milladoiro dará cabida a unos 420 alumnos y el plazo de ejecución de las obras es de 18 meses, con la previsión de abrir sus puertas para el curso 2027/28. La Xunta invertirá más de 11,6 millones en este proxecto que el mes pasado fue adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., empresa que comenzará esta semana las obras después de firmar este martes el acta de replanteo que permite ofialmente su inicio.