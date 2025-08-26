CULTURA

O teatro atrae 1.500 espectadores a Cee en agosto

O ciclo Á EsCEEna! acolleu este ano seis espectáculos

Representación da obra teatral 'O auto do Castromil'. / Rafa Quintáns

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Á EsCEEna! 2025 consolida a Cee como capital do teatro en Galicia no mes de agosto. Prácticamente 1.500 espectadores foron testemuñas do éxito das seis propostas que se puideron ver na vila da Xunqueira durante a última semana.

Entre os espectadores que acudiron ao Auditorio Baldomero Cores víronse caras coñecidas do mundo do teatrom como Luis Iglesia, Marta Doviro, Toño Casais, Marta Lado, Madó Santos, Carlos Alonso ou Lucho Penabade, entre outros.

O público encheu o Auditorio Baldomero Cores de Cee. / Rafa Quintáns

Polo escenario pasaron Evaristo Calvo, con Mala vida e pior morte de Ricardo III; Prods. Teatrais Excéntricas, con O auto do Castromil; Serea Teatro, con Á luz do día; Malasombra, con O proceso; Noite Bohemia, con Helena de Eurípides; e Sarabela Teatro, con O dragón de ouro.

A alcaldesa, Margot Lamela, agradece a "espectacular resposta do público" e o traballo da concellería de Cultura, que preside Luisa Castiñeira. Puxo Á EsCEEna "como exemplo do que a Cultura significa para Cee, unha aposta pola calidade e pola excelencia".

