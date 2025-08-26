O Concello de Padrón lanzará unha formación gratuíta en competencias dixitais para demandantes de emprego

Os cursos contarán con tres niveis distintos: básico, intermedio e avanzado

Os seus participantes obterán un título oficial acreditativo e, tras completala, recibirán un ordenador portátil como agasallo.

Os cursos permitirán adquirir aos seus participantes emplear mellor a tecnoloxía. / Cedida

Redacción

Padrón

O Concello de Padrón lanzará proximamente unha nova formación gratuita de competencias dixitais para persoas inscritas como demandantes de emprego en EmpregoGalicia.

Os cursos contarán con tres niveis distintos (básico, intermedio e avanzado) e permitirá adquirir coñecementos clave sobre busca e xestión da información dixital, creación de contidos, comunicación en liña, resolución de problemas e seguridade na rede.

Cada un dos seus participantes obterá un título oficial acreditativo e, tras completar a formación, recibirá un ordenador portátil como agasallo.

A primeira reunión fixada para aportar máis información sobre a iniciativa terá lugar o luns 1 de setembro , ás 10.30 horas na Aula CeMIT de Padrón.

Por outra banda, xa está confirmado que o curso de nivel avanzado impartirase do 15 de setembro ao 26 de novembro, en horario de 16.00 horas a 21.00 horas.

Este proxecto está financiado pola Unión Europea a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Os interesados poden inscribirse na web dixitalizate.es, ou obter información a través do correo electrónico  dixigalizate@araformacion.es ou o teléfono de contacto 604 039 575.

