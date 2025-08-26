SERVIZOS
Preocupación en Camariñas polo peche do Instituto Social da Mariña
O Concello esixe a "reapertura inmediata" da oficina
O Concello de Camariñas expresa a súa "fonda preocupación" polo peche da oficina do Instituto Social da Mariña (ISM) na vila, que leva xa varias semanas sen prestar servizo.
A alcaldesa, Sandra Insua, púxose en contacto coa Subdelegación do Goberno para coñecer os motivos desta situación. Segundo a información recibida, a oficina permanece pechada porque a persoa que viña atendendo o servizo deixou o posto, e o profesional de novo ingreso que ía incorporarse solicitou unha excedencia no mesmo acto de toma de posesión. Isto está a dificultar a cobertura inmediata da praza.
Dende o Concello lémbrase que o ISM "é un servizo fundamental para a veciñanza de Camariñas, especialmente tendo en conta a importancia do sector mariñeiro no municipio". O peche da oficina, engaden, "está a causar graves prexuízos, obrigando ás persoas usuarias a desprazarse a outras localidades para realizar trámites básicos".
"Non é de recibo que Camariñas, cunha fonda tradición mariñeira e tantas familias que dependen do mar, quede sen un servizo esencial como o do ISM. Esiximos que se habiliten as medidas necesarias para restablecer canto antes a atención na nosa vila", subliñan dende o Concello.
A rexedora asegura que o "Goberno local continuará facendo seguimento desta situación e demandando a reapertura inmediata da oficina".
