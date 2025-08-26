Unha expedición de 23 xóvenes lalineses en dirección Boiro para o Campamento do Mar

O alcalde e outros responsables municipais acompañaron aos mozos, de entre 13 e 17 anos, na súa saída

Terán unha estancia de dez días na localidade do Barbanza, onde realizarán diversas actividades acuáticas

Saída da expedición

Saída da expedición / Cedida

Redacción

Lalín

Un total de 23 rapaces e rapazas do Campamento do Mar do Concello de Lalín partiron esta mañá cara ás instalacións da Espiñeira en Boiro, onde desfrutarán de dez días de actividades, sobre todo relacionadas co mundo acuático. A saída contou coa compañía do alcalde José Crespo, a tenente de alcalde Paz Pérez e o concelleiro de Xuventude Avelino Souto.

A estancia dos participantes, de 13 a 17 anos, inclúe tamén pernocta, ofrecéndolles unha experiencia completa e enriquecedora ao longo dunha semana e media.

O Campamento do Mar pecha a programación de campamentos municipais deste verán en Lalín, que ofertou preto de 250 prazas repartidas entre diferentes modalidades: Campamento Verde, centrado en temas medioambientais; Campamento Carballo e Campamento Miúdo, que foron urbanos; e as prazas do servizo Concilia Lalín, que se imparte no edificio sociocultural desde finais de xuño e rematará o 5 de setembro, antes do inicio do Concilia Lalín Lectivo o 8 de setembro co comezo do curso escolar.

