Ames converte nunha festa a volta ás aulas, en alianza con 15 comercios
Concello e XEA apoian as familias ante o inicio do curso sorteando vales de compra para papelerías e librerías
Haberá actividades infantís: o 3 no Milladoiro e o 5 en Bertamiráns
Redacción
As xornadas Volta ao cole co comercio regresan a Ames cunha ampla programación de actividades, sorteos e vales de compra para apoiar as familias antes do inicio do curso escolar. Organizadas polas concellerías de Promoción Económica e Mocidade en colaboración coa Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), celebraranse o mércores 3 de setembro no Milladoiro, na zona verde da Travesía do Porto, e o venres 5 en Bertamiráns, no parque do Ameneiral, entre as 17.00 e as 20.30 horas.
Nas dúas xornadas, os máis pequenos poderán gozar de inchables divididos por cursos, maquillaxe artística e unha Holi Party.
As familias tamén participarán en sorteos: o Concello repartirá 40 vales de 20 euros para gastar en librerías e papelerías locais, mentres que a XEA organizará unha ruleta con agasallos seguros, como libretas, bolígrafos, xoguetes e bolsas de lambetadas. Para participar só hai que realizar compras superiores a 10 euros nos comercios adheridos nos días previos ás xornadas.
A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, dixo que «este é o cuarto ano que facemos a Volta ao cole co comercio e, ademais de dinamizar as nosas rúas, buscamos axudar as familias economicamente ao inicio do curso cos sorteos de vales en material escolar».
«Cada ano superamos o número de participantes, polo que a iniciativa ten unha boa acollida entre a veciñanza e entre visitantes doutras zonas da contorna», engadiu.
Pola súa banda, a concelleira de Planificación e Xestión Educativa e Mocidade, Carmen Porto, sinalou que «un ano máis, vémonos obrigados a axudar a todas as familias de Ames coa volta ás aulas, xa que supón un gran desembolso económico. Deste xeito, colaboramos con esta iniciativa que supón un pequeno apoio neste inicio de curso e, ademais, traerá unha xornada chea de diversión para os nenos e nenas antes de comezar coa rutina».
A xerente da XEA, Beatriz López, destacou que «este ano cambiamos a forma de participar nos sorteos e, con compras superiores a 10 euros nos comercios adheridos, os clientes terán unha tirada na ruleta que contará cun agasallo seguro. É unha moi boa iniciativa, e as papelerías e librerías notaron nas pasadas edicións un aumento considerable das vendas».
A iniciativa busca dinamizar o comercio e a hostalería local nos dous principais núcleos de Ames. Deste xeito, en Bertamiráns participarán nove comercios e no Milladoiro seis, facendo máis atractiva a compra de material escolar e fomentando deste xeito a actividade económica local.
