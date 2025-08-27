Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A proposta de 'xogos miudiñ'o' e a actuación de Mary Iglesias pecharán mañá os Seráns de Ames

A iniciativa dirixida á rapazada comezará ás 17.30 horas, mentres que o espectáculo musical terá lugar ás 19.30

A proposta de xogos vai dirixida a cativos de ata 12 anos

A proposta de xogos vai dirixida a cativos de ata 12 anos / Bernabé / Ángel Abeledo

Redacción

Ames

Este xoves celébrase a derradeira sesión dos Seráns de Ames, que desta volta traerá unha proposta lúdica de xogos para a rapazada e unha actuación musical da man de Mary Iglesias. O espectáculo, dirixido ao público familiar, desenvolverase na praia fluvial de Tapia, a partir das 17.30 horas. As actividades son de acceso libre e gratuíto.

A actividade xogos miudiño vai dirixida aos nenos e nenas de ata 12 anos, na que poderán gozar e experimentar a través de pasatempos clásicos coma os zancos, aros, a ferradura ou o tiracroios. Deste xeito, os máis pequenos da casa, poñerán a proba as súas habilidades ao tempo que exploran novas posibilidades.

Por outra banda, ás 19.30 horas, haberá unha actuación musical a cargo de Mary Iglesias, unha artista profesional con formación en amplos xéneros de danza como clásica, jazz contemporáneo ou ballet. Ademais, Iglesias foi a gañadora do Canta con Ames na categoría xuvenil da edición de 2022.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents