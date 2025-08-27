SOLIDARIEDADE

Andaina solidaria con Palestina ata o faro de Fisterra

Constituído un colectivo de apoio en Costa da Morte

Unha das concentracións de apoio a Palestina celebradas en Corcubión.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O Colectivo de Apoio a Palestina de Costa da Morte organizará o sábado, día 30, unha andaina solidaria en Fisterra en apoio á Global Sumud Flotilla, na que está integrada a Flotilla da Liberdade, para tentar levar axuda a Gaza.

As persoas que desexen sumarse á causa deberán dirixirse ao Monumento ao Peregrino de Fisterra ás 11.00 horas, dende onde partirán, portando bandeiras palestinas, para camiñar ata o faro fisterrán.

Os promotores da iniciativa aseguran que "decidimos organizarnos para facer visible o noso apoio ao pobo palestino ante a tortura e o masacre sistemático ao que está sendo sometido con total impunidade, e ante a criminalización crecente de quen denunciamos tal barbarie".

Consideran que "é importante encher as rúas de bandeiras palestinas e facer público de xeito constante o noso apoio con actos que permitan a incorporación de quen, coma nós, estea horrorizado por este xenocidio, só baixo a bandeira de Palestina, como demandan as súas organizacións".

