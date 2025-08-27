As Mainas e Caamaño & Ameixeiras actuarán o sábado na Casa da Cultura de Bertamiráns
Os espectáculos, enmarcados no evento Noites en Vela 2025, foron reubicados a un espazo cuberto debido ás previsións meteorolóxicas
Redacción
A edición deste ano das Noites en Vela, na que actuarán As Maianas e Caamaño & Ameixeiras, celebrarase finalmente este sábado no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Esta ubicación foi escollida polos Concellos de Ames e Negreira debido ás previsións metorolóxicas adversas que marcan para ese día.
A iniciativa xa estaba prevista inicialmente para o sábado 19 de xullo, pero houbo que cambiar de data debido a que tamén houbo condicións climatolóxicas adversas.
O evento manterá os horarios previstos inicialmente, polo que os concertos comezarán a partir das 21.00 horas. A entrada será de balde ata completar o aforo.
Por outra banda, os que non queiran perderse os espectáculos poderán gozar dun servizo de autobús gratuito dende O Milladoiro, que sairá ás 20.30 horas dende a Casa da Cultura da parroquia. Os interesados en empregalo deberán enviar un correo ao enderezo electrónico gabinete@ames.gal indicando nome, apelidos e un teléfono de contacto, ou chamar ao número 881 074 730.
