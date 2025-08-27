Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carballo pon a lupa nas terrazas de hostalaría

No 2023 detectáronse 15 infraccións nos 60 locais inspeccionados

A campaña de control desenvolverase no mes de setembro.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Policía Local de Carballo iniciará a semana que vén unha nova campaña de control das terrazas de hostalaría coa finalidade de vixiar o cumprimento das ordenanzas municipais que regulan esta actividade.

Este tipo de accións veñen desenvolvéndose todos os anos agás durante o período 2020-21, no que os establecementos de hostalaría estiveron exentos do cumprimento da ordenanza de terrazas en canto á limitación do espazo ocupado e o pago das taxas. No 2023 realizouse unha revisión en setenta locais e detectáronse unha quincena de incumprimentos, fundamentalmente por carecer de autorización para a terraza ou por non aboar a taxa correspondente.

A ordenanza fiscal que regula esta actividade está vixente desde o ano 2000 e nunca foi actualizada. O prezo por metro cadrado está establecido en 0,45 euros por día, 3,01 se a solicitude é trimestral ou 9,96 euros/metro cadrado no caso de ocupación anual do espazo público con mesas e cadeiras.

Coma no resto das campañas de control das ordenanzas que leva a cabo a Policía Local, as persoas infractoras serán notificadas sobre os incumprimentos e terán un prazo para solucionalos. No caso de que non o fagan iniciarase o expediente sancionador. As multas poden ir desde 120 ata 3.000 €.

