CONTROL
Carballo pon a lupa nas terrazas de hostalaría
No 2023 detectáronse 15 infraccións nos 60 locais inspeccionados
A Policía Local de Carballo iniciará a semana que vén unha nova campaña de control das terrazas de hostalaría coa finalidade de vixiar o cumprimento das ordenanzas municipais que regulan esta actividade.
Este tipo de accións veñen desenvolvéndose todos os anos agás durante o período 2020-21, no que os establecementos de hostalaría estiveron exentos do cumprimento da ordenanza de terrazas en canto á limitación do espazo ocupado e o pago das taxas. No 2023 realizouse unha revisión en setenta locais e detectáronse unha quincena de incumprimentos, fundamentalmente por carecer de autorización para a terraza ou por non aboar a taxa correspondente.
A ordenanza fiscal que regula esta actividade está vixente desde o ano 2000 e nunca foi actualizada. O prezo por metro cadrado está establecido en 0,45 euros por día, 3,01 se a solicitude é trimestral ou 9,96 euros/metro cadrado no caso de ocupación anual do espazo público con mesas e cadeiras.
Coma no resto das campañas de control das ordenanzas que leva a cabo a Policía Local, as persoas infractoras serán notificadas sobre os incumprimentos e terán un prazo para solucionalos. No caso de que non o fagan iniciarase o expediente sancionador. As multas poden ir desde 120 ata 3.000 €.
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años