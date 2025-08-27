CULTURA
Corcubión lembra a Castelao con documentais, música e teatro
Os actos densenvolveranse na Capela do Pilar e na casa da cultura
O Concello de Corcubión únese á conmemoración do Ano Castelao cunha programación especial que pon en valor a figura dun dos referentes da cultura e da identidade galega.
Este venres, día 29 de agosto ás 19.00 horas na Capela do Pilar, proxectarase o documental Castelao e os irmáns da liberdade e unha curta sobre a chegada a Galicia dos seus restos dende Bos Aires, máis de trinta anos despois da súa morte no exilio.
Despois, ás 21.00 horas no auditorio da Casa da Cultura Plácido Castro, o grupo Abril ofrecerá un concerto e un espectáculo único ao que se sumarán varias artistas convidadas.
E o sábado, día 30 ás 21.00 horas na casa da cultura, a compañía Migallas Teatro representará a obra Pegadas de Castelao, un percorrido emocionante pola vida e o legado do autor.
Desde o Concello corcubionés aseguran que é "unha oportunidade para reflexionar, emocionarse e celebrar xuntos o compromiso de Castelao coa nosa lingua, cultura e identidade".
