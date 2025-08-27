Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O encoro de Portodemouros baixa o seu nivel de enchido a causa de obras de mantemento

Os traballos están destinados a prolongar a utilidade do aliviadoiro da presa

Foto de arquivo do encoro de Portodemouros.

Foto de arquivo do encoro de Portodemouros. / Cedida

Redacción

Arzúa

O encoro de Portomouros presenta neste verán un nivel de enchido sensiblemente inferior ao de anos pasados por mor das obras que está desenvolvendo o concesionario destinadas a prolongar a vida útil do aliviadoiro da presa, que é o elemento encargado de facilitar a saída da auga e de evitar que rebase os límites permitidos.

As actuacións principais céntranse en reforzar a súa seguridade e garantir o seu bo funcionamento a longo prazo. Por unha banda, estase mellorando a unión entre o formigón e a rocha de base mediante inxeccións, e selando fisuras co uso de resinas para evitar filtracións e perdas de resistencia. Ademais, están repoñendo e mantendo os drenes, que son fundamentais para liberar a presión da auga dentro do formigón e da cimentación.

Tamén están a realizar cortes lonxitudinais e transversais no aliviadoiro, que actúan como 'fendas controladas' para liberar as tensións internas provocadas pola expansión do formigón debido á reacción alcali–árido. Estes cortes evitan que as gretas aparezan de forma desordenada na estrutura.

Os traballos completaranse coa instalación de piezómetros, uns sensores que permiten medir a presión da auga no interior da presa, asegurando así un seguimento constante do seu comportamento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents