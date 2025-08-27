Fundación ForGa oferta dous cursos de formación en Milladoiro para persoas desempregadas
Ames acollerá desde setembro as accións formativas de limpeza e de confección de páxinas web, con prácticas en empresas incluídas
Redacción
A sede de Milladoiro da Fundación para a Orientación Profesional de Galiza (ForGa) acollerá a partir de setembro dous cursos gratuítos dirixidos a persoas desempregadas, en sectores con alta demanda laboral na comarca de Santiago.
Trátase das accións formativas de ‘Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais’ (308 horas) e ‘Confección e publicación de páxinas web’ (638 horas), ambas 100% subvencionadas e con prácticas en empresas, ademais de formación en prevención de riscos laborais.
Segundo sinalan desde ForGa, «o mercado laboral da comarca precisa tanto profesionais da limpeza como persoal con coñecementos en programación web, polo que estes cursos son unha boa porta de entrada a dous sectores con moita saída».
As inscricións deben realizarse a través da súa web, onde están dispoñibles as últimas prazas para ambos cursos.
