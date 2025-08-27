Gobierno monocolor en Touro y sin dedicaciones exclusivas
El abastecimiento de agua es el primer reto urgente del alcalde, Jesús Reboredo, para quien la moción de censura fue justificada
Mario Fajardo
El alcalde de Touro, Jesús Reboredo (PP), inició su mandato en plena época de vacaciones, con el reto de reorganizar un Ayuntamiento con varias áreas críticas pendientes. El mandatario reconoce las dificultades de asumir el Ejecutivo en agosto, con personal de descanso y sin formalizar todos los nombramientos de la Xunta de Goberno Local.
Entre los primeros desafíos, destaca la situación del abastecimiento de agua, con problemas de bombeo y deficiencias en la estación de tratamiento, agravados por la sequía. También menciona la piscina municipal, afectada por pérdidas del agua que se suministra desde el abastecimiento municipal, lo que podría obligar a su cierre temporal.
Para solventar estos problemas prevé una inversión de unos 600.000 € para sustituir el bombeo y la estación de tratamiento.
El Gobierno será monocolor, del PP, siguiendo el orden de la candidatura, con cuatro concejales: Rebeca Codesido, Alfredo Souto, Isolina Suárez y María del Carmen Carreira. No habrá dedicaciones exclusivas ni parciales, y las retribuciones por asistencia a órganos colegiados se mantendrán similares a las anteriores.
Rey asumirá competencias en Medio Ambiente
Entre las medidas destacadas está la creación de una comisión de Medio Ambiente, presidida por el edil no adscrito Darío Rey, quien también tendrá delegación de competencias de la Alcaldía en este área. Además, el Ayuntamiento contratará una consultora independiente para evaluar la problemática actual y futura de la mina que se tramita en la Xunta.
La prioridad del Gobierno será preparar los presupuestos municipales de 2026, incluyendo nuevas bases de subvención y planificación de inversiones, con la aprobación inicial prevista para principios de octubre.
Respecto al clima político, el alcalde valora positivamente la reacción de los vecinos: «Pienso que pocos lugares había donde la moción de censura estuviera tan justificada. La parálisis del Gobierno anterior hacía imposible avanzar en los servicios básicos, y la gente veía lógico el cambio».
