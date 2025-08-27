INFRAESTRUTURAS
A Laracha mellora as estradas de Soandres e Montemaior
O investimento ascende a 193.000 euros
Dous novos proxectos de mellora da rede viaria da Laracha serán adxudicados nos próximos días pola Xunta de Goberno Local. O investimento é de 193.000 €, que se destinarán a renovar a superficie de rodadura e aumentar a seguridade viaria en estradas das parroquias de Soandres e Montemaior.
O proxecto de maior entidade localízase na estrada de Montemaior que comunica os núcleos Goexe e O Lorteiro. Presentáronse seis ofertas de empresas licitadoras. A actuación proxectada afecta a unha lonxitude aproximada de 1.650 metros, nos que se vai ampliar a plataforma da calzada, renovar a superficie de rodadura dos vehículos cunha capa de aglomerado asfáltico, optimizar a rede de recollida de pluviais e mellorar a sinalización para aumentar a seguridade viaria.
A estrada dá servizo a máis de 30 parcelas agrícolas, «polo que, ademais de favorecer as comunicacións entre os núcleos de poboación, tamén facilitará a actividade agrogandeira e o tránsito da maquinaria e dos vehículos agrícolas», subliñan dende o Goberno local. O proxecto será cofinanciado pola Consellería do Medio Rural a través do Plan Camiña Rural.
Pola súa banda, a actuación en Soandres (58.000 euros) será cofinanciada pola Deputación da Coruña ao abeiro do Plan Único POS+ Concellos.
