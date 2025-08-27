Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Novas marquesiñas en cinco paradas de autobús de Ponteceso

Foron renovadas as de Langueirón, Limiñoa, Tallo, Corme-Aldea e Cores

Nova marquesiña na parada do autobús da parroquia de Cores.

Nova marquesiña na parada do autobús da parroquia de Cores. / C. Ponteceso

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

O Concello de Ponteceso segue adiante co plan de renovación das paradas de autobús nas distintas parroquias. Renovou xa un total de cinco marquesiñas en Langueirón, Limiñoa, Tallo, Corme-Aldea e Cores.

O Goberno local mantén así o seu compromiso coa mellora destas infraestruturas, que acaba de referendar coa mellora dunha das paradas situada na parroquia de Cores, moi empregada tanto para o transporte discrecional como para o escolar.

O alcalde, José Manuel Mato, apunta que estas actuacións están realizándose grazas á colaboración coa Xunta de Galicia, e agradece o compromiso amosado pola directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, «con quen se mantivo unha reunión para solicitar a súa axuda na renovación destas paradas».

Haberá máis intervencións

A previsión, como sinala o rexedor, é que a esta actuación lle sigan outras similares en diversos puntos do concello. Mato lembra que a mellora e acondicionamento destas estruturas foi unha das «tarefas que nos marcabamos desde o principio, que seguimos cumprindo e que queremos manter con máis intervencións nos vindeiros meses».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents