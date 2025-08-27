O Pino estrea un mural inspirado na súa festa máis emblemática: o Galo Piñeiro
O artista madrileño Miguel Nieto inaugura este venres a súa obra ‘Do día á noite, Festa do Galo Piñeiro’, gañadora do I Concurso de Murais
Redacción
O Concello do Pino inaugurará este venres, 29 de agosto, o mural Do día á noite, Festa do Galo Piñeiro, obra do artista madrileño Miguel Nieto, gañador do I Concurso de Murais organizado con motivo da Festa do Galo Piñeiro, declarada de Interese Turístico de Galicia.
A creación de Nieto, premiada con 2.000 euros e unha axuda de 150 euros para material, está situada no espazo de lecer ecolóxico da rúa do Concello, un lugar de paso para milleiros de peregrinos e punto de encontro habitual da veciñanza.
O artista explica que o mural «parte dun galo que marca o inicio do día, seguido polos cabalos que simbolizan a festa. É unha sucesión que avanza co paso do tempo ata chegar á noite». Trátase do terceiro mural da súa carreira, tras outras experiencias en Madrid e Burgos.
O xurado destacou a vinculación da obra coa vida rural e coa identidade do municipio, así como a súa orixinalidade e o uso da cor. Na primeira edición do certame participaron oito artistas de diferentes puntos de España.
O acto inaugural contará coa presenza do alcalde, Manuel Taboada, que salientou que «O Pino apoia a creatividade artística e ofrece novas oportunidades a artistas emerxentes, ao tempo que se embelece o espazo público e se reforza a promoción cultural e turística do municipio».
