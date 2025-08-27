Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca o prazo para participar no premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón

O gañador do certame será recompensado con 2.500 euros

Arranca o prazo para participar no premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón

Arranca o prazo para participar no premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón / Pexels

El Correo Gallego

Dodro

Os interesados en participar no Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, organizado polo Concello de Dodro, poderán presentar os seus traballos dende hoxe este xoves ata o 20 de outubro.

O autor da obra mellor valorada polo xurado, que deberá ser en galego, será galardoado con 2.500 euros o día 13 de decembro, nun acto no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón.

TEMAS

Tracking Pixel Contents