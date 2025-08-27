Arranca o prazo para participar no premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
O gañador do certame será recompensado con 2.500 euros
Dodro
Os interesados en participar no Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, organizado polo Concello de Dodro, poderán presentar os seus traballos dende hoxe este xoves ata o 20 de outubro.
O autor da obra mellor valorada polo xurado, que deberá ser en galego, será galardoado con 2.500 euros o día 13 de decembro, nun acto no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón.
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años