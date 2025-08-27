SUCESO

Rescatan en helicóptero a unha persoa ferida no Ézaro, en Dumbría

Sufriu unha lesión nunha perna cando camiñaba por unha zona de difícil acceso

O helicóptero 'Pesca II' rescatou á persoa ferida no Ézaro.

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

Unha persoa tivo que ser rescatada este mediodía en helicóptero nunha zona de difícil acceso, na contorna do río Xallas, no Ézaro (Dumbría).

Un particular alertou ao 112 Galicia ás 11.45 horas, sinalando que unha persoa sufrira unha lesión nunha perna e que non era capaz de andar. Con esta información, os xestores do 112 avisaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos bombeiros do parque provincial de Cee e á Garda Civil.

Os medios que se desprazaron ata o punto confirmaron que se trataba dunha zona moi complicada para efectuar o rescate por terra. Desta maneira, informouse a Salvamento Marítimo, que mobilizou o helicóptero Pesca II, no que a vítima sería finalmente rescatada.

