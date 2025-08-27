SUCESO
Rescatan en helicóptero a unha persoa ferida no Ézaro, en Dumbría
Sufriu unha lesión nunha perna cando camiñaba por unha zona de difícil acceso
Dumbría
Unha persoa tivo que ser rescatada este mediodía en helicóptero nunha zona de difícil acceso, na contorna do río Xallas, no Ézaro (Dumbría).
Un particular alertou ao 112 Galicia ás 11.45 horas, sinalando que unha persoa sufrira unha lesión nunha perna e que non era capaz de andar. Con esta información, os xestores do 112 avisaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos bombeiros do parque provincial de Cee e á Garda Civil.
Os medios que se desprazaron ata o punto confirmaron que se trataba dunha zona moi complicada para efectuar o rescate por terra. Desta maneira, informouse a Salvamento Marítimo, que mobilizou o helicóptero Pesca II, no que a vítima sería finalmente rescatada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Descubren a dos vecinos de Santiago preparando una barbacoa en plena alerta máxima por riesgo de incendio