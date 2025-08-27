Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ‘showcooking’ de anguías sorprende a unha trintena de comensais en Valga

O chef que protagonizou o evento foi o lalinense Álex Iglesias, que prparou una sobremesa doce con este exquisito peixe do río Ulla

Álex Iglesias foi o chef que protagonizou o evento gastronómico.

Álex Iglesias foi o chef que protagonizou o evento gastronómico. / Cedida

El Correo Gallego

El Correo Gallego

Valga

O Agosto Gastronómico de Valga baixou onte a persiana cunha sesión de cociña en vivo dedicada por completo á anguía, un produto que segue a sorprender. O momento estrela do evento que protagonizou o chef Álex Iglesias foi unha sobremesa doce con este produto, onde preparou unhas empanadiñas típicas da cociña coreana nas que a anguía pode introducirse en diferentes coccións: afumada ou caramelizada, e que contaban cun recheo de azucre moreno, canela, mel e noces picadas.

Unha trintena de persoas degustaron o exquisito sabor deste peixe do Ulla. Pero, antes do sabor doce, a demostración culinaria arrancou con varios pratos salgados nos que a anguía brillou en diferentes coccións, con distintas combinacións de ingredientes e en presentacións dispares. Para abrir boca serviuse unha anguía afumada sobre arroz cremoso de queixo da DOP Cebreiro.

O cociñeiro explicou aos participantes na actividade como afumar anguía ao estilo tradicional: nun fumeiro, con leña de carballo e imprimíndolle aromas con loureiro ou romeu. Pero tamén comentou unha técnica para facelo nunha cociña moderna, tan só cunha pota vella e un coadoiro metálico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents