Convocan en Teo un pleno extraordinario para abordar a situación xeral do municipio
A sesión, que terá lugar o venres 29 de agosto, foi demandada polo grupo socialista
Redacción
O Concello de Teo convoca para este venres 29 de agosto, un pleno extraordinario para valorar a situación xeral que está a vivir o municipio. Unha sesión que foi demandada polo grupo socialista, que incidiu en que «era unha obriga convocala».
Soamente se levaron a cabo sesións deste tipo en tres ocasións, todas elas hai máis dunha década: o 26 de febreiro de 2008, o 15 de abril de 2009 e, finalmente, o 4 de marzo de 2010.
Dende o Concello defenden que «o único punto que ten esta sesión extraordinaria é a valoración das actuacións levadas a cabo polo actual Goberno local nos dous anos de mandato». Ademais, sinalan que esta é unha panorámica «que xa expuxo no seu día a alcaldesa teense, Lucía Calvo de la Uz», pero que ante a insistencia da Oposición volverá a explicar punto o punto.
