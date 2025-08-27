Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan en Teo un pleno extraordinario para abordar a situación xeral do municipio

A sesión, que terá lugar o venres 29 de agosto, foi demandada polo grupo socialista

Imaxe da Casa do Concello de Teo.

Imaxe da Casa do Concello de Teo. / Cedida

Redacción

Teo

O Concello de Teo convoca para este venres 29 de agosto, un pleno extraordinario para valorar a situación xeral que está a vivir o municipio. Unha sesión que foi demandada polo grupo socialista, que incidiu en que «era unha obriga convocala».

Soamente se levaron a cabo sesións deste tipo en tres ocasións, todas elas hai máis dunha década: o 26 de febreiro de 2008, o 15 de abril de 2009 e, finalmente, o 4 de marzo de 2010.

Dende o Concello defenden que «o único punto que ten esta sesión extraordinaria é a valoración das actuacións levadas a cabo polo actual Goberno local nos dous anos de mandato». Ademais, sinalan que esta é unha panorámica «que xa expuxo no seu día a alcaldesa teense, Lucía Calvo de la Uz», pero que ante a insistencia da Oposición volverá a explicar punto o punto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents