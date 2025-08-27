Unto Vello actúa este sábado en Ribadiso dentro do programa cultural de Arzúa

O concerto, de acceso libre, será ás 20.00 horas na área recreativa de Ribadiso, coa música tradicional galega como protagonista

O programa Seráns en Ribadiso, impulsado polo Concello de Arzúa, ofrecerá este sábado 30 de agosto unha nova cita cultural na área recreativa de Ribadiso.

O grupo Unto Vello, creado en 2024 por Bieito Pereira, natural de Arzúa e Xabi Gómez, de Cee, presentará unha proposta que combina voces, acordeón e percusión co obxectivo de recuperar o espírito das foliadas e manter viva a tradición musical galega.

Con esta programación, o Concello busca poñer en valor Ribadiso como contorna natural de referencia e ofrecer actividades de lecer ao aire libre, pensadas para todas as idades.

