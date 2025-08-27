Entrevista |
Volta ao cole con premio en Carballo
O CCA acompañará as familias e agasallará a fidelidade dos clientes
O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo, que preside Silvana Rama, activou a campaña A voltas co cole, destinada a acompañar as familias no inicio do curso.
Un total de vinte e seis comercios asociados, pertencentes a sectores como moda e téxtil, calzado, librerías e papelerías, clínicas dentais, fotografía, fogar, produtos reciclados, xogueterías e xeaderías, xa locen a imaxe da iniciativa, que busca premiar a fidelidade e a confianza dos clientes que realicen as súas compras nos establecementos adheridos á campaña.
Dende o 18 de agosto e ata o 19 de setembro, por cada compra ou servizo os consumidores reciben un vale de participación que deberán gardar e presentar grampado ao tícket ou debidamente selado polo establecemento e coa data de compra para participar no xogo A voltas co cole, un pasatempo familiar que se desenvolverá na Praza do Concello de Carballo os venres 5 e 19 de setembro, de 17.00 a 20.00 horas. En caso de choiva, celebrarase no mercado municipal.
A actividade baséase no tradicional xogo de dobres ou parellas. Una vez entregado e verificado, cada vale dará dereito a cinco intentos para descubrir as fichas que se agochan tras unha gran estrutura. Cando o xogador logre facer tres parellas ou dobres, recibirá un premio de consolación; con catro acertos accederá a un agasallo ou experiencia directa; e se fai pleno, descubrindo as cinco parellas nunha soa tirada, obterá un cheque-compra de 50 euros e participará no sorteo final de cinco tabletas de dez pulgadas.
Non se permitirá máis dun vale por persoa á vez. Os participantes que desexen consumir máis dun boleto deberán agardar de novo a súa quenda.
O referido sorteo celebrarase o día 26 de setembro ás 21.00 horas e será retransmitido en directo a través do Instagram do CCA. É importante que os cupóns estean correctamente cubertos cos datos persoais solicitados.
Comercios participantes
Os comercios e negocios adheridos á campaña son Atmósfera Sport, Avanty Publicidad, Benetton, Calzados Susa, Clarión Librería, Clínica Dental Pico Blanco, Dequip, donClip.es, Federópticos Nicolás, La casita de Lu, Lencería Mª José, Maluca Lobe, Merliño Xoguetería, Mmmm!Xeados, Necos, O barco dos soños, Opticalia Enríquez, Pombo Fotógrafo, Refugallo Zero, Retoños, Sweet Spirit, Teirón, Todo lar, Upa!Espazo Barefoot, Zapatillería Isabel e Zocas.
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años