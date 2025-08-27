Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta estende o saneamento do núcleo de Santa María, en Melide

As obras permitirán conectar 12 vivendas á rede municipal

Investimento superior a 150.000 euros e prazo de execución de dous meses

A conselleira Ángeles Vázquez visitou o lugar das obras

A conselleira Ángeles Vázquez visitou o lugar das obras / Cedida

Redacción

Melide

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou hoxe a parroquia de Santa María, en Melide, onde a Xunta, a través de Augas de Galicia, deu inicio ás obras de ampliación do saneamento que permitirán conectar unha ducia de vivendas á rede municipal.

Segundo explicou Vázquez, esta actuación, cun investimento de máis de 150.000 euros e cun prazo estimado de execución de dous meses, inclúe a instalación dun novo colector de 453 metros e a construción de 10 pozos de rexistro, mellorando a evacuación das augas residuais e reducindo riscos sanitarios e ambientais.

Esta intervención complementa a obra anterior en Santa María, de modo que ambas iniciativas supoñen un investimento total de preto de 280.000 euros para reforzar a cobertura do saneamento na parroquia.

A conselleira destacou que a Xunta segue apoiando técnica e economicamente aos concellos para que poidan xestionar de forma eficiente o saneamento e o abastecemento, garantindo servizos de calidade á veciñanza. «É unha mostra máis do noso compromiso co medio rural e coa mellora das infraestruturas básicas», apuntou Vázquez.

Este ano, Augas de Galicia conta con 144 millóns de euros, un 5% máis que en 2024, destinados a optimizar o saneamento e o abastecemento, así como a impulsar formación, divulgación e políticas activas fronte ao cambio climático, mantendo e modernizando as infraestruturas hidráulicas en toda Galicia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents