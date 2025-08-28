As orquestras Panorama e Combo Dominicano amenizarán as festas do Nazareno en A Pobra
A programación das celebracións, que terán lugar do 19 ao 22 setembro, foi presentada esta mañá
Redacción
A Pobra porá fin ao verán cunha das súas citas insignia, as festas do Nazareno, que se celebrarán do 19 ao 22 de setembro, e traerán ás rúas atractivas propostas musicais, actividades lúdicas e infantís.
A presentación da programación tivo lugar esta mañá, onde participaron a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e o presidente da Comisión de Festas do Nazareno, José García. A edil aproveitou a ocasión para animar á veciñanza "tanto da Pobra como doutros municipios a sumarse á gran festa do municipio, que funciona como punto de encontro e que é un evento cargado de tradición e historia". Ambos, ademais, coincidiron en sinalar o esforzo realizado "para seguir mellorando o cartel, ofrecendo alternativas para todas as franxas de idade".
A programación comezará o venres 19, coa música como gran protagonista. Ás 12.00 horas, terá lugar o lanzamento das bombas de palenque que anunciarán o comezo do evento. O arranque virá ao son do Grupo de Gaitas Xiada e da Banda de Música Municipal de Redondela. Estes últimos darán, así mesmo, dous concertos no xardín ás 13.00 e ás 20.00 horas. Ás 21.15 horas terá lugar o pregón oficial desde o balcón da Casa do Concello que, nesta ocasión, correrá a cargo da Banda de Música Ateneo Musical da Pobra.
Ás 22.00 horas a música continuará da man das Cantareiras Arrincadeira e da A. C. Eiradela. Así mesmo, está prevista unha actuación de Monoulious DOP. A xornada inaugural pecharase coa sesión de disco móbil de Disketoca.
O sábado 20, a troula arrancará ás 10.00 horas cun pasacalles marcado pola Banda de Música Unión Musical de Meaño, a Banda de Gaitas de Forcarei e o Grupo de Gaitas Xiada e O Son do Pote. Estas agrupacións farán varias actuacións ao longo do día e, ás 22.30 horas, está prevista unha gran verbena a cargo de América e G Face (Gabriel Fandiño), que aterrará na Pobra para presentar Luna o seu último traballo. A noite culminará coa sesión disco de Juanma López DJ.
"Unha procesión única en España"
O domingo 21, ás 10.00 horas, a Banda de Música Escuela Naval Militar de Marín, a Banda de Música Ateneo Musical da Pobra, a Banda de Gaitas Buxaina de Taragoña e o Grupo de Gaitas Xiada e O Son do Pote farán a súa entrada na vila, que dará paso á solemne procesión Votiva das Mortallas. Esta é unha marcha cunha gran tradición e moi coñecida porque as persoas participantes desfilan portando féretros baleiros en sinal de agradecemento ao Nazareno por ter evitado a morte ou axudado a superar unha enfermidade grave. Como explicou o presidente da Comisión, "é unha procesión única en España" e que reúne, ano tras ano, a milleiros de devotos.
Pola tarde, ás 13.00 horas a música continuará cos concertos no xardín, na praza da Maura e García Martí, e ás 18.30 horas haberá un pasacalles do Grupo de Gaitas O Son do Pote. A Banda de Música Ateneo Musical da Pobra tomará a remuda, ás 20.00 , cunha actuación no xardín e, ás 21.00, a Banda de Gaitas San Xoán de Paramos fará o propio na praza Alcalde Segundo Durán. O día pecharase coa actuación da orquestra Panorama ás 23.00 horas.
O programa pecharase o luns, día 22 de setembro, con pasacalles da Banda de Música de Moimenta, da Banda de Gaitas Os Chaneiros e da Banda de Gaitas Xiada e O Pote (10.30 horas). Así mesmo, os máis pequenos e pequenas poderán gozar dunha festa infantil (12.00) e doutra holi, na que A Covecha se encherá de cor (16.30). A música continuará a partir das 19.00 cun concerto da Banda de Música de Moimenta e, a partir das 21.00, coa orquestra Combo Dominicano.
O peche do Nazareno chegará cun grande espectáculo de drons coordinado con fogos artificiais (00.15 horas).
