Ameixenda celebra as súas festas na honra de Santa Mariña
Misas, pasarrúas, verbenas e un concerto de Alana completan o programa de tres días
Redacción
Dende maña e ata o domingo 31, a parroquia da Ameixenda (Ames) celebra as súas tradicionais festas na honra de Santa Mariña, cun programa que combina misa, música e actividades para todas as idades, e que conta coa colaboración do Concello.
As celebracións comezan na mediodía do venres, no campo da festa da parroquia, cunha misa solemne na honra da Virxe das Dores e de Santa Mariña ás 13.00 horas. A continuación, terá lugar unha sesión vermú co grupo Mar de Arousa, fundado en 2015 e cun repertorio para todas as idades. Pola noite, a veciñanza poderá gozar dunha verbena a cargo dos grupos Eureka e, de novo, Mar de Arousa.
O sábado continuará a festa ás 13.00 horas cunha misa na honra do Santísimo Sacramento, cantada pola Coral Amigos de Javier Otero, seguida de pasarrúas co grupo tradicional Requinta da Maía e sesión vermú co trío Manhattan. Pola noite actuarán os grupos Euphoria e, novamente, Manhattan.
O domingo pecharanse as celebracións cunha misa na honra da Virxe do Rosario, seguida dun pasarrúas co grupo Os Retranqueiros e dunha sesión vermú a cargo do trío Arena. O concerto de Alana, ás 20.00 horas, será un dos momentos máis destacados do día. A xornada rematará coa actuación do trío Arena.
Ademáis, nas xornadas do sábado e do domingo, haberá inchables para os máis pequenos.
