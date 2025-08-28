Ortoño rende homenaxe aos Homiños de Boimorto, que foron asasinados na Guerra Civil
O acto, que tivo lugar na carballeira, foi organizado polo BNG de Ames
Redacción
O pasado mércores celebrouse no campo da festa de Ortoño, en Ames, o acto de homenaxe aos Homiños de Boimorto. Unha cita que lembra as figuras do grupo de veciños da comarca de Arzúa que foron asasinados o 20 de agosto de 1936 no lugar de Batáns, en Ames, durante a Guerra Civil, pola súa estreita vinculación co bando republicano.
A homenaxe foi organizada polo BNG de Ames fronte ao memorial construído na honra das víctimas e contou coa presenza de Alejandra Tojo, bisneta do represaliado José Tojo, e a voceira do grupo nacionalista, Escarlata Pampín. Alejandra aproveitou a súa intervención para lembrar como seu avó viviu coa perda do seu pai: “Pasaba dos 90, mais o seu ollar ficou parado no tempo, pasaba dos 90 mais sempre foi aquel neno de 10 que agardaba ansioso a volta de seu pai. Incluso, cando a súa pel estaba cheíña de sucos froito dos anos e do traballo, el agardaba. Agardou ata o último intre. Porque deixádeme confesar algo, cando deixou de coñecer a nena á que lle facía as trenzas, cando deixaron os seus beizos de chamar polo seu amor, Flora, incluso aí, ansiaba a chegada de seu pai”.
Pola súa parte, Escarlata Pampín sinalou que "desde o BNG nin queremos nin debemos esquecer, nin a eles nin a moitas outras persoas que sufriron ó longo da nosa historia o terror fascista que terminou coas liberdades democráticas, dereitos sociais e civís acadados coa República".
A voceira tamén engadiu que "só coñecendo as etapas democráticas (ou máis ben antidemocráticas) da nosa historia comprenderemos os riscos das ideoloxías totalitarias e opresivas que defende a dereita máis reaccionaria”.
