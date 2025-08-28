Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Noites en Vela trasládanse á Casa da Cultura de Bertamiráns

A metereoloxía, que xa aprazou a celebración o pasado 19 de xullo, volveu modificar os plans

As Maianas e Caamaño & Ameixeiras protagonizan os concertos deste sábado, con servizo de bus gratuíto desde O Milladoiro

Ponte Maceira nas Noites en Vela, na contorna de Ames e Negreira

Ponte Maceira nas Noites en Vela, na contorna de Ames e Negreira / ECG

Redacción

Ames

A edición deste ano das Noites en Vela celebrarase finalmente este sábado, 30 de agosto, no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. A decisión débese á previsión meteorolóxica, que apunta choiva, polo que os concertos trasladáronse a un espazo cuberto. Inicialmente estaban previstos para o sábado 19 de xullo, pero a climatoloxía xa obrigou a cambiar a data entonces.

A actividade está organizada conxuntamente polos departamentos de Cultura dos Concellos de Ames e Negreira, e naceu para poñer en valor a paraxe de A Ponte Maceira, vinculando ambos concellos ano tras ano desde 2016. Os concertos comezarán ás 21:00 horas e contarán coas actuacións de As Maianas e Caamaño & Ameixeiras. A entrada é de balde ata completar aforo, e a actuación de Caamaño & Ameixeiras está subvencionada pola Xunta de Galicia dentro do programa Cultura no Camiño 2025.

Haberá un servizo de autobús gratuíto desde O Milladoiro, que sairá ás 20:30 horas desde a Casa da Cultura do Milladoiro.

As Maianas, formadas en Ames en 2007, destacan pola súa música con temas propios que combinan instrumentos tradicionais galegos como pandeiretas, cunchas e percusión corporal. Pola súa banda, Caamaño & Ameixeiras, dúo formado en 2018, mestura sons tradicionais con recursos contemporáneos, acadando prestixio tanto a nivel nacional como internacional.

