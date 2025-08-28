ACTIVIDADES
Carballo activa 1.500 veciños de máis de 60 anos co plan Remocea
O colectivo suma case o 15% da poboación do municipio carballés
O programa Remocea convida aos máis de 1.500 veciños e veciñas de Carballo maiores de 60 anos a manter unha vida activa e saudable e mellorar a autonomía persoal a través dun amplo abano de actividades.
A proposta inclúe os talleres de memoria para a estimulación cognitiva, que se realizarán un día á semana, desde outubro ata maio, en dez centros sociais. Terán prioridade as parroquias nas que non se levasen a cabo o curso pasado.
Haberá tamén actividades lúdico-formativas diferentes cada mes: arranxos florais, decoración de Nadal, barro e modelado, relaxación, macramé e labores, mobilidade...
Tamén poderan aprender a manexar os teléfonos móbiles e mellorar os coñecementos de informática. Haberá distintos niveis para intentar cubrir as necesidades do maior número de persoas posibles.
Pola súa banda, o plan de exercicio físico vai dirixido a maiores de 65 anos, e complementarase este ano con andainas guiadas, para afondar tamén no coñecemento do patrimonio cultural e ambiental. O programa inclúe asemade as sesións de baile no mercado municipal, todos os domingos de 18.00 a 21.00 horas.
As persoas maiores de 60 anos representan case o 15% da poboación de Carballo, segundo a concelleira Mar Eirís.
