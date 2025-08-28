Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carballo activa 1.500 veciños de máis de 60 anos co plan Remocea

O colectivo suma case o 15% da poboación do municipio carballés

Daniel Pérez, esquerda, Maica Ures, Evencio Ferrero, Iván Andrade, Mar Eirís e Juan Seoane presentando o programa Remocea

Daniel Pérez, esquerda, Maica Ures, Evencio Ferrero, Iván Andrade, Mar Eirís e Juan Seoane presentando o programa Remocea / C. Carballo

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O programa Remocea convida aos máis de 1.500 veciños e veciñas de Carballo maiores de 60 anos a manter unha vida activa e saudable e mellorar a autonomía persoal a través dun amplo abano de actividades.

A proposta inclúe os talleres de memoria para a estimulación cognitiva, que se realizarán un día á semana, desde outubro ata maio, en dez centros sociais. Terán prioridade as parroquias nas que non se levasen a cabo o curso pasado.

Haberá tamén actividades lúdico-formativas diferentes cada mes: arranxos florais, decoración de Nadal, barro e modelado, relaxación, macramé e labores, mobilidade...

Tamén poderan aprender a manexar os teléfonos móbiles e mellorar os coñecementos de informática. Haberá distintos niveis para intentar cubrir as necesidades do maior número de persoas posibles.

Pola súa banda, o plan de exercicio físico vai dirixido a maiores de 65 anos, e complementarase este ano con andainas guiadas, para afondar tamén no coñecemento do patrimonio cultural e ambiental. O programa inclúe asemade as sesións de baile no mercado municipal, todos os domingos de 18.00 a 21.00 horas.

As persoas maiores de 60 anos representan case o 15% da poboación de Carballo, segundo a concelleira Mar Eirís.

