MAR
A confraría de Laxe dixitaliza as vendas para captar clientes
A Deputación respalda o plan de modernización con 44.000 euros
A confraría de pescadores de Laxe busca ampliar a súa carteira de clientes a través de ferramentas dixitais e a venda online, co obxectivo de paliar o descenso do número de embarcacións, cotas de capturas e de compradores na lonxa local.
O novo sistema de comercialización implicou a implantación dun sistema de preparación, embalaxe e envío dos produtos, asumido polo persoal da lonxa, garantindo así un servizo completo e profesionalizado. Así o constatou a deputada provincial de Mar, Cristina Capelán, durante a súa visita á confraría laxense para coñecer de primeira man as necesidades dos sectores pesqueiro e marisqueiro.
Acompañada polo patrón maior, Luis Suena, e o secretario do pósito, Antonio Devesa, a deputada destacou o compromiso da Deputación da Coruña co impulso ao sector do mar e puxo en valor o traballo da entidade laxense, que este ano recibiu un total de 44.368 euros en axudas provinciais, dos cales 13.600 € foron destinados á adquisición de novo equipamento informático, tanto para a confraría como para a lonxa.
Outros 24.000 euros foron investidos na mellora das canles de comercialización da lonxa, e os 6.768 restantes adicáronos á organización da II Xornada de Degustación da Navalla e o Longueirón de Laxe, celebrada a comezos de agosto.
«A modernización tecnolóxica e comercial das confrarías é fundamental para garantir a súa viabilidade nun contexto cambiante e cada vez máis competitivo. Desde a Deputación apostamos por acompañalas neste proceso, apoiando proxectos que lles permitan chegar máis lonxe e diversificar as súas canles de venda», destacou Capelán.
Plans compartidos
Os responsables da confraría de Laxe agradeceron o apoio da Deputación e puxeron en valor as liñas colaboración abertas con outras entidades da zona para compartir plans de explotación, como o da navalla e longueirón con Corme, ou o do ourizo con Malpica, Corme, Camelle, Camariñas e Muxía.
