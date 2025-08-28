Denuncian a cinco vecinos de Cee y Noia por quemar rastrojos y hacer una barbacoa

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña, en el marco de las acciones preventivas, ha propuesto para sanción a 5 personas por incumplir las restricciones de seguridad en una época de alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

El primero de los hechos ocurrió cuando la patrulla del Seprona de Corcubión, durante un servicio de vigilancia de montes para la prevención de los incendios forestales, observó una columna de humo en una masa forestal próxima al lugar de Fadibón, en Cee.

Los guardias civiles actuantes al llegar al lugar observaron que se trataba de una quema de restos agrícolas en una finca particular rodeada de masa forestal, muy próxima a las viviendas de la mencionada localidad y sin ningún medio de extinción cerca, coincidiendo además con un Índice de Riesgo Diario de Incendio forestal (IRDI) muy alto.

El segundo de los hechos ocurrió tras recibir una alerta telefónica informando de la presencia de unas personas realizando un fuego para una barbacoa en el paseo fluvial del río Entíns, en Outes. Trasladada una patrulla del Puesto de Outes al lugar comprobó que se trataba de una familia de 4 miembros.

En ambos casos la Guardia Civil procedió a la identificación de los responsables y a la confección de la correspondiente acta-denuncia por supuesta infracción grave a la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, obligándoles a apagar el fuego.

El importe económico de estas infracciones oscila entre 1.001 y 1.000.000 €. La Guardia Civil recuerda la importancia de la concienciación y la colaboración para prevenir incendios. En un contexto de riesgo extremo, "el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas", afirman.

Por ello, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para que, en caso de detectar alguna actividad ilícita que pueda provocar un incendio, se contacte la Guardia Civil a través del teléfono de emergencias 062.