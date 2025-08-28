Detienen a un vecino de O Pino como presunto autor de 4 delitos de incendio forestal
Uno de los fuegos supuso un grave riesgo para las personas debido a que se localizó en las proximidades de viviendas habitadas
Redacción
Un vecino de O Pino ha sido detenido esta mañana por la Guardia Civil del Puesto de Arca, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza, como presunto autor de 4 delitos de incendio forestal. Estos son; el ocurrido el 25 de julio en el lugar de Samil; el sucedido el 5 de agosto, el cual supuso un grave riesgo para las personas de la localidad al localizarse en las proximidades de viviendas habitadas; y los del 8 y 13 de agosto.
El instituto armado inició la investigación con el objetivo de esclarecer las causas del primer fuego e identificar al autor o, si fuese el caso, autores del mismo. Tras analizar exhaustivamente las informaciones, la Guardia Civil procedió a la detención del varón.
El detenido, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
