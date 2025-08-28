CULTURA
Músicos formados en Rusia ofrecen un concierto en el santuario de Cee
El grupo Amor Fino amenizará el 75 aniversario del dogma de la Asunción
El grupo internacional Amor Fino ofrecerá el sábado, día 30 a las 21.30 horas, un concierto gratuito en el santuario de la Virxe da Xunqueira de Cee con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.
Amor Fino está integrado por músicos profesionales, formados académicamente en los mejores conservatorios superiores de Rusia, que se han unido por amor a la música. Han realizado giras por diversos países de Europa y Estados Unidos como cantantes solistas, y han trabajado con destacados directores de Rusia y Europa. Ofrecen conciertos de ópera y de música de cámara de nivel internacional.
Desde hace más de diez años actúan en España, colaborando con ayuntamientos, diputaciones, fundaciones y orquestas en Asturias, Cantabria, Murcia, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, Granada, Barcelona, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Castellón, entre otras comunidades.
