O Concello de Ames recibe aos oito nenos saharauís acollidos polas familias locais
O programa Vacacións en Paz permite aos rapaces escapar do calor do deserto e gozar dunha estancia enriquecedora en Galicia
Redacción
Un ano máis, o Concello de Ames colabora co programa Vacacións en Paz, organizado pola Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS). Nesta edición, oito nenos e nenas saharauís (catro nenos e catro nenas) están pasando o verán con familias amesás ata os días 5 e 6 de setembro, cando regresarán ao Sáhara. A gran maioría repiten experiencia, e só unha familia é nova este ano, acollendo á nena Duaa.
Para rematar a súa estancia, as crianzas foron recibidas esta semana no salón de plenos da Casa do Concello, xunto ás súas familias e a representante de SOGAPS, Esther Ybarra, polo alcalde de Ames, Blas García, a concelleira de Benestar Social, Uxía García, o técnico de integración social, Leo Pena, e diversos concelleiros e concelleiras do Goberno municipal e dos grupos políticos locais.
O alcalde subliñou a importancia do programa e das familias acolledoras: «A labor que fan as familias de acollida é vital para estes rapaces e rapazas. O Concello de Ames leva colaborando moitos anos neste programa, independentemente de quen goberne e da cor política do goberno de Ames. Dende o Concello imos seguir colaborando con este programa, e se é posible, farémolo en maior medida».
Pola súa banda, a concelleira de Benestar Social destacou: «Ás familias acolledoras, a súa solidariedade é fundamental, xa que participar neste programa supón un gran esforzo. Eu son familia acolledora e estes últimos días son os máis intensos, nos que todo se vive con maior intensidade. A participación das familias é fundamental para que o programa Vacacións en Paz poida realizarse, e por sorte en Ames temos moitas familias acolledoras. Tamén hai que destacar o traballo que fai SOGAPS para levar a cabo esta iniciativa ano tras ano».
Esther Ybarra, voceira de SOGAPS na comarca, explicou: «Durante este verán hai 305 nenos e nenas en Galicia co programa Vacacións en Paz. A gran maioría son repetidores, o que axuda moito durante a súa estancia. Aquí podemos ofrecerlles moitas cousas boas, pero non podemos substituír as súas familias. Durante o verán estiveron fenomenal aquí, pero agora teñen que volver. O obxectivo deste programa é proporcionarlles aos rapaces unha estancia agradable e humanamente rica, e detectar posibles enfermidades graves. Mentres o Sáhara non sexa libre, SOGAPS seguirá traballando para darlles un verán libre».
Os cativos tamén recibiron mochilas con material escolar e contaron a súa experiencia de pasar o verán en Ames e noutras localidades de Galicia. Como cada ano, o Concello colabora co programa tamén asumindo o custo dos billetes de avión de ida e volta.
