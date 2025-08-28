Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SERVIZOS

O PP leva ao Congreso o peche da oficina do ISM en Camariñas

A portavoz local, Paula Mouzo, asegura que "é un servizo moi importante"

Paula Mouzo, segunda pola dereita, cos concelleiros do PP de Camariñas.

Paula Mouzo, segunda pola dereita, cos concelleiros do PP de Camariñas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Partido Popular rexistrou no Congreso dos Deputados unha iniciativa que recolle "a preocupación que existe en Camariñas polo peche da oficina do Instituto Social da Marina (ISM)", e que foi trasladada pola portavoz municipal, Paula Mouzo. A través da parlamentaria Rosa Quintana e doutros congresistas do PP presentaron varias preguntas para interesarse pola situación do servizo.

"En Camariñas existe preocupación polo peche dunha oficina que presta un servizo moi importante para os mariñeiros e, polo tanto, solicitamos explicacións ao Goberno de Pedro Sánchez e solicitamos que se emende esta situación o antes posible", afirma Paula Mouzo.

Segundo a portavoz popular mediante esta iniciativa parlamentaria "pretendemos saber cando volverá a estar operativa esta oficina; por que se chegou a este punto e non se buscou unha alternativa; e cales son as previsións do Goberno central”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents