O PP leva ao Congreso o peche da oficina do ISM en Camariñas
A portavoz local, Paula Mouzo, asegura que "é un servizo moi importante"
O Partido Popular rexistrou no Congreso dos Deputados unha iniciativa que recolle "a preocupación que existe en Camariñas polo peche da oficina do Instituto Social da Marina (ISM)", e que foi trasladada pola portavoz municipal, Paula Mouzo. A través da parlamentaria Rosa Quintana e doutros congresistas do PP presentaron varias preguntas para interesarse pola situación do servizo.
"En Camariñas existe preocupación polo peche dunha oficina que presta un servizo moi importante para os mariñeiros e, polo tanto, solicitamos explicacións ao Goberno de Pedro Sánchez e solicitamos que se emende esta situación o antes posible", afirma Paula Mouzo.
Segundo a portavoz popular mediante esta iniciativa parlamentaria "pretendemos saber cando volverá a estar operativa esta oficina; por que se chegou a este punto e non se buscou unha alternativa; e cales son as previsións do Goberno central”.
