O PP de Padrón acusa ao alcalde Anxo Arca de frear unha obra de 887.367 euros

Trátase do investimento de Augas de Galicia para mellorar o rego Tarrío

O rexedor asegura que é máis urxente actuar noutras zonas do municipio

O portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Padrón, Ángel Rodríguez Conde, durante una visita realizada á zona do rego Tarrío

Mario Fajardo

Padrón

O voceiro do grupo municipal do PP, Ángel Rodríguez Conde, acusa ao alcalde de Padrón, Anxo Rei, de retrasar e poñer en perigo un investimento de 887.367 euros de Augas de Galicia para mellorar a drenaxe do rego Tarrío ao seu paso pola parroquia de Cruces. A actuación consistiría en substituír a antiga estrutura de formigón baixo a vía férrea por outra de maior sección hidráulica, co obxectivo de reducir o risco de inundacións nas fincas e vivendas.

«O alcalde está a actuar de forma irresponsable e, como se volvan producir inundacións, el será o único culpable», sostén Rodríguez Conde.

O alcalde Anxo Arca, en declaracións ao noso medio, explica que «hai varios proxectos de Augas de Galicia e consideramos que non son as actuacións máis apremiantes para o Concello». Engade que o máis urxente é centrarse nos regos de Pasales, Abelenda e Cambelas, zonas con problemas reais de inundación, e que se colaborará co organismo autonómico na medida do posible.

Aclara que Augas de Galicia non solicitou documentación formal, senón información sobre terreos dispoñibles, e que actualmente non hai terreos públicos libres na zona de Tarrío. «Se a obra a vai realizar Augas de Galicia, serán eles os que deberían buscar eses terreos», explica.

«Creo que ninguén na cidadanía padronesa entendería que se comezase polo rego de Tarrío, cando alí non temos problemas de asologamento», subliña.

