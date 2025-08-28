Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

O rap de Tiam Gz e o pinchadiscos Dj RPC abren o ‘M.O.L.A.’ en Vimianzo

O festival xuntará arte, literatura e creación colectiva ata o 11 de setembro

O grupo de rap en galego Tiam GZ abre o festival 'M.O.L.A.' en Vimianzo.

O grupo de rap en galego Tiam GZ abre o festival 'M.O.L.A.' en Vimianzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Xa está todo preparado para que comece o Vimianzo M.O.L.A. (Murais, Oralidade, Literatura e Artes), un novo festival que converterá á capital de Terra de Soneira nun espazo de encontro coa arte, a literatura e a creación colectiva.

A primeira edición desta cita cultural comeza este venres, 29 de agosto, e a programación espallarase ata o 11 de setembro, tendo como epicentro o castelo de Vimianzo baixo o lema Un castelo de lenda.

O programa arrinca coa música do grupo de rap en galego Tiam Gz (a partir das 20.00 horas no auditorio da casa da cultura) e unha sesión de pinchadiscos co DJ RPC, onde os pratos e vinilos converteranse en instrumentos para a creación sonora en directo.

Os días 3 e 4 de setembro, se o tempo o permite, elaboraranse os murais XXL colaborativos en diversas localizacións da vila: a Praza do Concello, o ximnasio municipal, o campo de fútbol e A Piroga.

Nestes proxectos artísticos vanse utilizar técnicas innovadoras de pintura sostible que darán cor e unha nova imaxe á vila. Serán elaborados con pintura fotocatalítica que axuda a limpar o aire. Os traballos estarán dirixidos por artistas recoñecidos como Primo Rodríguez, Rakele Cavallo e Doc Toy, e renderán homenaxe a figuras como Manuel Rivas e Castelao.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents