CULTURA
O rap de Tiam Gz e o pinchadiscos Dj RPC abren o ‘M.O.L.A.’ en Vimianzo
O festival xuntará arte, literatura e creación colectiva ata o 11 de setembro
Xa está todo preparado para que comece o Vimianzo M.O.L.A. (Murais, Oralidade, Literatura e Artes), un novo festival que converterá á capital de Terra de Soneira nun espazo de encontro coa arte, a literatura e a creación colectiva.
A primeira edición desta cita cultural comeza este venres, 29 de agosto, e a programación espallarase ata o 11 de setembro, tendo como epicentro o castelo de Vimianzo baixo o lema Un castelo de lenda.
O programa arrinca coa música do grupo de rap en galego Tiam Gz (a partir das 20.00 horas no auditorio da casa da cultura) e unha sesión de pinchadiscos co DJ RPC, onde os pratos e vinilos converteranse en instrumentos para a creación sonora en directo.
Os días 3 e 4 de setembro, se o tempo o permite, elaboraranse os murais XXL colaborativos en diversas localizacións da vila: a Praza do Concello, o ximnasio municipal, o campo de fútbol e A Piroga.
Nestes proxectos artísticos vanse utilizar técnicas innovadoras de pintura sostible que darán cor e unha nova imaxe á vila. Serán elaborados con pintura fotocatalítica que axuda a limpar o aire. Os traballos estarán dirixidos por artistas recoñecidos como Primo Rodríguez, Rakele Cavallo e Doc Toy, e renderán homenaxe a figuras como Manuel Rivas e Castelao.
