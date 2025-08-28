Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta investirá 750.000 € nunha nova senda peonil en Boqueixón

O itinerario, de 1,3 quilómetros ao carón da AC-960, unirá Sergude e Rodiño

O alcalde asegura que «é un camiño que responderá a unha vella demanda dos veciños da zona»

Allegue, segunda esquerda, Rodeiro e Do Campo, no acto de presentación en Boqueixón

Allegue, segunda esquerda, Rodeiro e Do Campo, no acto de presentación en Boqueixón / Cedida

Redacción

Boqueixón

A Xunta de Galicia executará unha nova senda peonil de 1,3 quilómetros na estrada AC-960, entre os núcleos de Sergude e Rodiño, cun investimento aproximado de case 750.000 €. O proxecto foi presentado este pasado xoves pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, xunto coa delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e o alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro.

Trátase dun itinerario que cubrirá o percorrido dende o Viaducto ata o Cruce de Lamas, entre Outeiro e Rodiño, e que enlazará cunha senda que está a executar o Concello pola estrada do Aeroporto cara á parroquia de Vigo.

O rexedor local destacou: «Estamos encantados tanto o equipo de goberno deste Concello como os veciños por esta nova senda peonil tan necesaria nun tramo de estrada tan transitada e chá. É un investimento importante pero fundamental». E engadiu: «Este tramo intermedio completa os 5 km da senda peonil que van dende o Polígono Industrial-A Eirexe ata a Escola Unitaria de Sergude. É un camiño que responderá a unha vella demanda dos veciños da zona».

Segundo explicou María Martínez Allegue, a senda permitirá reforzar a seguridade dos usuarios máis vulnerables das vías. «A Xunta continúa recuperando espazos para as persoas, para que poidan transitar de forma segura; e conectando o noso territorio baixo a marca da mobilidade sostible e segura».

Esta actuación súmase aos 1,8 km de tramos de sendas que a Xunta xa executou nesta mesma estrada, no treito que une A Susana, o Polígono Industrial e A Eirexe, contribuíndo a un itinerario continuo e seguro para a veciñanza.

Máis de 300 quilómetros en toda Galicia

O proxecto enmárcase no Plan de Sendas de Galicia, que permitiu construír máis de 300 km de itinerarios seguros e sostibles en toda a comunidade. Actualmente, o Goberno galego traballa na segunda fase, que engadirá outros 120 km de sendas por distintos puntos de Galicia. Cómpre lembrar que o plan foi recoñecido nos premios europeos á excelencia na seguridade viaria da UE, un aval á aposta da Xunta pola creación de infraestruturas seguras e sostibles para os cidadáns

