A Xunta investirá 750.000 € nunha nova senda peonil en Boqueixón
O itinerario, de 1,3 quilómetros ao carón da AC-960, unirá Sergude e Rodiño
O alcalde asegura que «é un camiño que responderá a unha vella demanda dos veciños da zona»
Redacción
A Xunta de Galicia executará unha nova senda peonil de 1,3 quilómetros na estrada AC-960, entre os núcleos de Sergude e Rodiño, cun investimento aproximado de case 750.000 €. O proxecto foi presentado este pasado xoves pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, xunto coa delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e o alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro.
Trátase dun itinerario que cubrirá o percorrido dende o Viaducto ata o Cruce de Lamas, entre Outeiro e Rodiño, e que enlazará cunha senda que está a executar o Concello pola estrada do Aeroporto cara á parroquia de Vigo.
O rexedor local destacou: «Estamos encantados tanto o equipo de goberno deste Concello como os veciños por esta nova senda peonil tan necesaria nun tramo de estrada tan transitada e chá. É un investimento importante pero fundamental». E engadiu: «Este tramo intermedio completa os 5 km da senda peonil que van dende o Polígono Industrial-A Eirexe ata a Escola Unitaria de Sergude. É un camiño que responderá a unha vella demanda dos veciños da zona».
Segundo explicou María Martínez Allegue, a senda permitirá reforzar a seguridade dos usuarios máis vulnerables das vías. «A Xunta continúa recuperando espazos para as persoas, para que poidan transitar de forma segura; e conectando o noso territorio baixo a marca da mobilidade sostible e segura».
Esta actuación súmase aos 1,8 km de tramos de sendas que a Xunta xa executou nesta mesma estrada, no treito que une A Susana, o Polígono Industrial e A Eirexe, contribuíndo a un itinerario continuo e seguro para a veciñanza.
Máis de 300 quilómetros en toda Galicia
O proxecto enmárcase no Plan de Sendas de Galicia, que permitiu construír máis de 300 km de itinerarios seguros e sostibles en toda a comunidade. Actualmente, o Goberno galego traballa na segunda fase, que engadirá outros 120 km de sendas por distintos puntos de Galicia. Cómpre lembrar que o plan foi recoñecido nos premios europeos á excelencia na seguridade viaria da UE, un aval á aposta da Xunta pola creación de infraestruturas seguras e sostibles para os cidadáns
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Santiago
- Santiago retira al año una decena de tarjetas para aparcar en plazas de movilidad reducida
- El atropello de A Coruña se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones